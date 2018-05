Ulla er dyrlæge - Jonas er assistent. Sammen driver de dyreklinikken Dyrlægens Gård i Øster Hæsinge.

Øster Hæsinge: Hankatten Magnus er en af patienterne denne tirsdag formiddag. Bedøvet ligger den på operationsbordet med munden på fuld gab og med vidtåbne øje - som katte i narkose gør. Tandsten har sat sig som et tykt, brunt lag på flere af dens tænder, og dyrlæge Ulla Bech Qvist er i fuld gang med en grundig tandrensning. - Katte, der primært bliver fodret med vådfoder, får ofte plak, som udvikler sig til tandsten. Det sker ikke lige så hurtigt for katte, der lever af tørkost, forklarer Ulla. Økonomiuddannet Jonas Qvist er uddannet cand. merc. med speciale i management og innovation.



Hans hobby er bl.a. hundetræning, og han holder kurser i lydighedstræning i Pipstornskoven.



Ulla Bech Qvist blev uddannet dyrlæge i 2011 på Landbohøjskolen i København. Hun har arbejdet på forskellige smådyrsklinikker både i Danmark og i udlandet - bl.a. som frivillig dyrlæge på en akutklinik i Thailand og som dyrlæge på Lundabygdens Djursjukhus i Sverige.



Senest har hun arbejdet i Hill's Pet Nutrition Danmark som konsulent og dyrlæge og fået yderligere erfaring med ernæring af hunde og katte. Otteårige Magnus er patient på dyreklinikken Dyrlægens Gård i Øster Hæsinge. Den gamle ejendom Lundagergård på Toftekrogen 19 har fået et helt nyt liv, efter at ægteparret Ulla Bech Qvist og Jonas Qvist er flyttet ind i hovedbygningen og har indrettet en sidebygning som dyreklinik med speciale i mindre kæledyr. Patientgrundlaget her er hunde, kaniner, små gnavere, fugle og katte som Magnus. Magnus får renset sine tænder en gang om året, så tandstenen ikke udvikler sig til smertefuld kronisk tandkødsbetændelse og tænder, der skal rives ud. Hvordan kan man se, at en kat har ondt i tænderne? - Den sidder blot og kigger ned i madskålen, men vægrer sig ved at spise, fordi det gør for ondt, eller savler meget, forklarer Ulla.

Svejset godt sammen

Som ægtepar er Ulla og Jonas Qvist svejset usædvanligt godt sammen. Begge er fyldt 35 år, og de blev kærester i gymnasietiden på Nordfyns Gymnasium i starten af 00'erne. Siden har de fulgtes ad i et tæt parløb. - Vi var altid sammen, også før vi startede på det her. Vi har faktisk altid gjort alting sammen. Det fungerer bare rigtig godt for os - vi kender hver vores plads, forklarer Jonas. Deres forhold er på mange måder en omvendt spejling af hans egen opvækst. Jonas voksede op med en far, der var dyrlæge i Odense med privat praksis i hjemmet, og en mor, der tog sig af alt det praktiske omkring hjemmet og klinikken. I Øster Hæsinge er kønsrollerne byttet om. Her er Ulla dyrlægen, og økonomiuddannede Jonas er ham, der står for alt det praktiske. - Ulla er dyrlæge og bogholder, og jeg er alt det andet. Det har jeg det helt fint med. Vi har en god hverdag sammen og kan give vores søn nogle gode rammer. Så det er Jonas, der henter og bringer to-årige Kristoffer i børnehaven Lillely, og det er Jonas, der handler ind og sørger for aftensmad. - Jeg står for budgettet og alt det logistiske i hverdagen, så Ulla kan koncentrere sig om at være dyrlæge. Dog er det ikke længere mig, der ordner vasketøjet. Efter Ullas mening har jeg vist ødelagt for meget på det seneste, siger Jonas.

Et håndværkertilbud