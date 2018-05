Vøjstrup: Fyns Svæveflyveklub med base i Vøjstrup ved Nr. Broby fik søndag en danmarksmester. Det er 24-årige Sviatoslav Roublev, der efter otte konkurrencedage kan kalde sig danmarksmester i klubklassen.

Den sidste opgave bestod i, at de deltagende piloter skulle flyve en opgave på i alt 357 km med start cirka 15 km syd for Herning og slutmål samme sted. Her blev Sviatoslav Roublev placeret som nr. 3 med i alt 962 point ud af 1000 mulige, men nok til, at han havde point nok til samlet at blive danmarksmester med i alt 5593 point.