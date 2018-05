Stiftstidende opfordrede tidligere på måneden læserne til at sende et foto af deres Georg Nielsen maleri til avisen. Nu kan vi præsentere 84 malerier af den populære maler, der ville være fyldt 100 år i år.

- Jeg synes, det var en fin gave, og nu er det jo lidt sjovt, for der bliver vel aldrig nogensinde mere slotskoncerter i den sal, siger Tove Bonde med henvisning til renoveringen af slottet, som nok betyder, at middelalderfløjen ikke længere vil blive brugt til diverse arrangementer, der ikke har med museets udstillinger at gøre.

Et eksempel på det hænger på endevæggen i spisestuen hos Tove og Kaj Bonde i Strandparken i Nyborg: Et stort maleri af en solbeskinnet riddersal på Nyborg Slot.

Mange af dem ledsaget af en lille historie, der tilsammen giver fortællingen om den flittige maler, der først og fremmest elskede sin by og ville gøre rigtig meget for at give sin købere lige nøjagtig det, de efterspurgte.

Opfordringen lød på at tage et foto af sit Georg Nielsen maleri derhjemme på væggen og sende det ind til avisen, og det kan nok være, at nyborgenserne var med på den. Derfor kan vi nu på avisens netudgave fyens.dk vise ikke færre end 84 af Georg Nielsens malerier.

Formanden for voldspillerene var sikker på, at årets forestilling, operetten Rose Marie, var tabt på gulvet, men takket være Georg Nielsen og en masse andre Nyborg-håndværkere blev scenen bygget op igen på bare én dag. Selv den totempæl, der skulle bruges i forestillingen, fik Georg Nielsen genskabt. Dog ikke i træ, men i flamingo.

- Georg Nielsen var et elskeligt menneske, og han elskede at være med til at skabe forestillingerne på Nyborg Vold, fortæller Kaj Bonde, der især husker Georg Nielsens indsats i 1968, hvor hele scenen brændte natten før premieredagen.

En kunstner er som regel en mand, der gør lige nøjagtig, hvad der passer ham. Sådan var Georg Nielsen ikke, fremgår det af de mange små historier, læserne har sendt ind sammen med foto af deres malerier.

Han var ikke for stor til at male det samme billede mange gange, hvis der var efterspørgsel på det, og udstillingen på fyens.dk viser også mange eksempler på, at Georg Nielsen tog mod bestillinger af mange forskellige slags. Han malede folks yndlingsudsigt, han malede deres hus, og han sagde også ja til at male et maleri ud fra et eksotisk postkort, som nogen havde med hjem fra en rejse i udlandet.

Udstillingen på fyens.dk omfatter 84 malerier, men ingen ved nøjagtig, hvor mange malerier, Georg Nielsen nåede at male. Hans datter Annie Pedersen gætter på omkring et par tusinde, men Kaj Bonde gør opmærksom på, at der på en måde er endnu flere Georg Nielsen-malerier i omløb:

- Georg Nielsen underviste i mange år på aftenskole, og han rettede gerne kursisternes billeder til. På den måde blev der en masse "Georg Nielsen-kloner" ud af det, og de hænger jo også rundt omkring, siger Kaj Bonde.