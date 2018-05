Slotsdebat. Danehoffet var ikke for det arbejdende folk

Lokaldebat

Læserdebat: Jeg er sandsynligvis (med drengen Koljas udsagn om en bortbleven hund hos Dostojevskij) "gået til mine fædre i uvishedens mørke land", når byggeriet omkring Nyborg Slot står færdigt.

Jeg ville dog gerne se det. Aksel ser det allerede nu nu sådan, at det gamle hus igen kommer til ære og værdighed, mens Erik mener, at det bliver voldsomt stort, og at antydningens fine kunst kunne anvendes.

Jeg sagde engang til Porsmose, at Danmark ikke var værd at leve i, før de radikale og socialdemokraterne kom til. Det lo han velvilligt af, men det var faktisk ikke sagt som en morsomhed.Jeg mente, at museumsfolket fremstiller Danehoffets dage i Nyborg som en herlig tid, hvad det ikke var. Det var kongens og adelens tid med det arbejdende folk på bunden af samfundet.