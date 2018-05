Fremtidens byudvikling i Ullerslev kommer til at foregå langs Kertemindevej, hvor der bliver op mod 300 nye boliger. Ny helhedsplan for området ventes klar efter sommerferien.

Ullerslev: Cirka 25 personer mødte frem, da kommunen tidligere i år inviterede til dialogmøde om fremtidens byudvikling i Ullerslev. Her blev byens borgere for første gang præsenteret for tankerne bag et helt nyt boligområde på begge sider af Kertemindevej, der med tiden skal kunne rumme op mod 300 nye boliger.

Selve opkøbet af jorden og byggemodningen kan tidligst ske i 2019, mens en helhedsplan for området ventes klar efter sommerferien. Den skal siden følges op af lokalplaner for de enkelte etaper. Et af de centrale spørgsmål indtil nu har netop drejet sig om, hvor store disse etaper skulle være.

På mødet skitserede landskabsarkitekt Birgitte Fink to scenarier, hvoraf det ene var karakteriseret ved flere, mindre enklaver, mens det andet omvendt lagde op til at samle boliger i færre, men større enheder. Nu har medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget truffet en afgørelse om, at man skal arbejde videre med den første model, der opererer med byggeri af 10-12 huse ad gangen.

Fordelen er, at de enkelte enklaver hurtigere bliver fuldt udbygget. Det betyder en kortere periode, hvor tilflytterne har oplevelsen af at bo midt på en byggeplads. Omvendt ville enheder på helt op mod 40 parcelhuse have åbnet op for en større variation i indretningen af områderne samt nogle - set med landskabsarkitektens øjne - mere spændende løsninger.