Ørbæk: Et 2,5 meter højt klatrestativ. Hoppepullerter. Et træningsgelænder til mindre krævende øvelser. Ældrevenlige cafémøbler. Og et større område med asfalt, der kan bruges til boldspil, dans eller lignende aktiviteter.

Det er bare nogle af elementerne i en kommende aktivitetsplads mellem Ørbæk Midtpunkt og Sendtvedvej i Ørbæk. Det nye areal henvender sig til både unge, voksne og ældre og indgår som et element i helhedsplanen for Ørbæk, der blev vedtaget på et møde i Teknik- og Miljøudvalget sidste år i december.

Både Ørbæk Midtpunkts bestyrelse, foreninger tilknyttet Midtpunktet, 4kløverskolen og Ørbæk Borgerforening har arbejdet med projektet, og der har i alt været afholdt tre workshops i perioden fra slutningen af november 2017 og frem til udgangen af januar i år.

Den nye aktivitetsplads kan dog først tages i brug om cirka et år. Arealet skal nemlig bruges til oplag og muligvis også gennemkørsel i forbindelse med en planlagt udvidelse af selve Ørbæk Midtpunkt. Samtidig skal man have helt styr på finansieringen.

Den samlede udgift til aktivitetspladsen er beregnet til cirka 841.000 kroner. På et møde forleden godkendte medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, at kommunen søger om et tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 200.000 kroner, mens resten af beløbet reserveres fra en pulje på fem millioner kroner årligt, som byrådet har afsat til byggemodning og udvikling af centerbyerne Ørbæk og Ullerslev. I alt er der 950.000 kroner tilbage i puljen for 2018.