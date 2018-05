Faaborg: Søndag d. 27. maj klokken 14-16 byder Øhavsmuseet på en helt ny tur i landskabet - "Død ved hængning". Sammen skal deltagerne ud og høre om de straffe, der med vilje skulle være så offentlige som muligt.

Mødested er på Torvet i Faaborg, hvor der har været arrester helt tilbage siden middelalderens slutning. Først var det i form af fangehuller og siden i form af arresthuse, som vi kender dem i dag, og som man kan se i Øhavsmuseets afdeling "Arresten".

Som navnet på denne søndagstur antyder, skal der blandt andet snakkes om de hængninger, der har givet navn til steder som "Tyveknap" i Svanninge Bakker. Her har man udnyttet, at landskabet hævede sig, så alle kunne se den skyldige hænge og dingle, når man kom forbi på hovedvejen mod Odense.

- Det var dog ikke alene hængningen men også hele den ceremoni, der ledte frem til døden for den dømte, som vi skal beskæftige os med. Dette gør vi ved at følges fra Faaborg by i hver vores biler ud til Svanninge kirke. Det er derfor en god idé at parkere ved SuperBrugsen i Mellemgade eller ved Lagonis Minde. Fra Svanninge kirke går vi gennem Svanninge Bakker til Tyveknap, hvor selve hængningen har fundet sted, lyder det fra museumsinspektør Mette Broch Jacobsen, der glæder sig til premieren på den nye tur i landskabet.