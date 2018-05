Ifølge en OB's hjemmeside har bestyrelsen og den sportslige ledelse vurderet, at der skal en ny mand i spidsen for trænerteamet i OB med omgående virkning, og at der skal nye tanker til, for at udviklingen kan fortsætte og potentialet i truppen kan blive indløst.

- Der har været rigtig mange gode tegn på, at klubben og truppen har udviklet sig i den rigtige retning i de seneste sæsoner. Vi er på alle måder blevet en mere sammentømret klub og trup, og der er kommet en helt anden struktur over det arbejde, der bliver gjort i det daglige. Det har Kent været en meget vigtig del af, og der er skabt et meget solidt fundament at bygge videre på. Desværre må vi også konstatere, at vi ikke har levet op til vores sportslige målsætning de seneste år, og selvom vi hele tiden er kommet tættere på, så er vi nået til den beslutning, at det vil gavne klubben at skifte cheftræner. Der er bygget et stort potentiale op, som vi ikke har fået forløst, og det har vi en stor tiltro til, at vi vil kunne gøre med nye øjne, nye idéer og friske tanker, siger OB’s sportsdirektør Jesper Hansen på OB's hjemmeside.

OB indleder nu arbejdet med at finde den cheftræner, der skal stå i spidsen for holdet, når træningen til den nye sæson begynder 18. juni.

I forvejen er det på plads, at Henrik Hansen tiltræder som assistenttræner efter sommerferien. Frem til sommerferien vil OB’s øvrige trænerstab varetage opgaverne omkring ligatruppen.

