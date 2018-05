Ryanair har offentliggjort sit årsregnskab efter et efterår, hvor selskabet måtte aflyse adskillige afgange.

Alligevel oplyser selskabet, at virksomhedens nettoresultatet er steget med ti procent fra 2017-2018.

Dog forventer selskabet et fald i overskuddet i år på grund af stigende oliepriser.

Det gode resultat i 2017-2018 skyldes en stigning på ni procent i antallet af passagerer, hvilket fik nettoresultatet til at løbe op i 10,8 milliarder kroner.

Særligt vokser Ryanair i Tyskland, Italien og Spanien, oplyser selskabet.

Overskuddet fra billetsalget kommer til trods for, at selskabet har været nødt til at sætte billetpriserne ned, fremgår det af regnskabet.

Selskabet oplevede et "fald på tre procent i billetpriser, i et år med overkapacitet i Europa, der førte til et dårligere prismiljø, stigende brændstofpriser og et forsøg på at komme sig efter ledelsesfejl i september 2017", skriver selskabets administrerende direktør Michael O'Leary.

Efteråret 2017 bød på aflysning af omkring 20.000 afgange. Det skyldtes, at selskabet havde lavet en fejl, så man ikke havde piloter nok til efterårs- og juletrafikken.

Ryanair, hvis arbejdsforhold ofte er genstand for kritik, blødte samtidig piloter til konkurrenterne.

Selskabet lokkede sine piloter med store bonusser for at droppe deres ferie, men de var ikke interesserede.

Det medførte, at Ryanair ad flere omgange måtte varsle, at man aflyste planlagte flyvninger.

I december opgav Ryanair derefter et årtier gammelt princip om ikke at anerkende fagforeninger.

I det kommende år forventer Ryanair et fald i omsætningen på grund af de stigende oliepriser, men selskabet regner fortsat med at kunne tiltrække flere passagerer.

Ryanair forventer, at trafikken vokser med syv procent.