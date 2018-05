ALLERUP: 4000 kvadratmeter have med med blomster, skov, køkkenhave, drivhus, vandløb, havedam, høns og alfer og feer i små huse. Sådan ser der ud his Berit Fog og Jens Staal på Stakdelen 47, og onsdag arrangerer Haveselskabet tur til parret og deres have. Gratis for medlemmer, andre 30 kroner. (RAS)