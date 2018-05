Rudkøbing: Der skulle have være fest i Langelandshallen 26. maj, hvor Rudkøbing Badmintonklub, Rudkøbing Håndboldklub og Rudkøbing Fodboldklub arrangerede "Øens Bal", som de kaldte det.

Men på grund af svigtende billetsalg er festen dog aflyst.

- Det er en trist dag for klubberne bag arrangementet, men da vi på nuværende tidspunkt her små 14 dage før festen har solgt under 50 billetter, vil det være økonomisk uansvarligt at køre videre med arrangementet, siger Joan Madsen-Østerbye, der er med i arrangementsudvalget.