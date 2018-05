Efter sit første år som forpagter af Dageløkke Havn og restaurant Lanternen har Liselotte Dyhr Sørensen fyldt op i ordrebogen. Hendes drøm om at skabe liv på havnen er lykkedes, men hun vil mere.

Dageløkke: Det er middagstid, da Liselotte Dyhr Sørensen lørdag sætter sig til rette i restaurant Lanternen i Dageløkke og kigger ud over havnen med tilhørende kiosk og sejlerstue. En sejlerturist er på vej ind og kæmper lige nu for ikke at gå på grund i den ellers nyligt uddybede indsejling. Vejledt fra kajen af hendes mand og havnefoged, Carsten Dyhr Sørensen, ender det godt, og sejlerne kan få minutter senere lægge til. Et hold vandrere har netop lagt deres vej forbi kiosken i det tidligere feriecenter, som forpagtes af Liselotte Dyhr Sørensen, mens dagens første gæster har slået sig ned ved Lanternen for at spise en is. Det er sådan, det skal være. For et år siden så Liselotte Dyhr Sørensen frem til at overtage stedet og puste nyt liv i den ellers hensygnede havn, og det er lykkedes, konstaterer hun. - Sidste sæson havde vi én sejlerklub forbi, men allerede nu kan jeg sige, at vi får besøg af omkring fire sejlerklubber henover sommeren, og der er godt fyldt i ordrebogen. Vi har selskaber frem til september, siger hun og kigger rundt i restauranten, hvor en 60 års fødselsdag blev fejret aftenen forinden.

- Jeg giver ikke op

Også fastliggere er der kommet flere af, forklarer hun og rejser sig for at byde på en rundvisning. I havnens storhedstid for godt 10 år siden lå 60 fastliggere i havnen, som på grund af misligholdelse endte med at sande til og gå i forfald. Sidste år kunne Liselotte Dyhr Sørensen tage imod ni fast gæster, og i år er hun ved sæsonstart oppe på 23. - Så der er lang vej endnu, men jeg giver ikke op, siger hun og kigger drømmende frem for sig.

- Vigtigt med liv på havnen

Stod det til Liselotte Dyhr Sørensen, blev der som noget af det næste placeret tømmerflåder ud for havnen, så folk kan ro ud med deres madkurv og overnatte. Men ikke alt handler om saltvand og skumsprøjt, selvom sejlerturisterne er dem, der hovedsageligt skal vende tilbage til den lille havn for at få projektet til at gå op i en højere enhed på længere sigt. Også turister i autocampere finder i stigende grad vej til Dageløkke Havn, hvor Gitte og Per Algot fra Roskilde denne lørdag formiddag er ved at lægge fra i deres gummibåd. De har i 12 år haft sommerhus lige bag centret og har som andre været vidne til havnens forfald og nu spirende opblomstring. Selv er de ikke i tvivl om, at det betyder noget for Dageløkke og hele området, at der atter er liv og varer på hylderne i kiosken og ikke mindst restauranten, hvor Liselotte Dyhr Sørensen omkring middagstid er klar til at tage imod gæster. - Det har været trist at se. Dageløkke Havn er en vigtig del af området, og når der er aktivitet på havnen, skaber det interesse for sommerhusene. Det gør det også lettere at sælge, siger Per Algot, mens han arbejder på at få liv i påhængsmotoren.

Dejligt at se

En anden sejlergæst på havnen har derimod fundet vej fra bådebroen og skal en tur ind på land. Det er 62-årige Michael Livgaard fra Nyborg. Han er kommet på havnen gennem de sidste 40 år og følger med tilfredshed udviklingen fra sin Bianca 27. - Det er dejligt at se, at de retter op på havnen, og at de har shinet badefaciliteterne op, siger han og driver videre op mod kiosken, hvor en familie har slået sig ned for at spise is.

Tror på projektet