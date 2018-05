For andet år i træk og 11. gang i alt kan Sverige kalde sig verdensmester i ishockey.

I Royal Arena levede svenskerne op til forventningerne og vandt en hyperspændende finale med 3-2 efter overtid og straffeslag over Schweiz.

Efter 2-2 i de ordinære 60 minutter måtte der overtid og straffeslag til at finde en afgørelse.

Sven Andrighetto scorede på Schweiz' første forsøg, Oliver Ekman-Larsson udlignede på Sveriges tredje, inden Filip Forsberg bragte svenskerne på kurs mod sejren.

Da Nino Niederreiter ikke formåede at score på Schweiz' sidste forsøg, eksploderede arenaen i blågul jubel.

De schweiziske spillere gjorde igen en forbløffende god figur, men det er spørgsmålet, om de nogensinde får en større chance for at vinde VM-guld, end de havde søndag aften i Ørestad.

At schweizerne overhovedet spillede sig i finalen var en stor overraskelse, men de undertippede fra Alpelandet demonstrerede i slutkampen, at det var helt berettiget, at de var nået så langt.

Med dræbende effektivitet og nordamerikansk inspireret power bragte schweizerne sig i sejrsposition ved både 1-0 og 2-1. Begge mål faldt, netop som de svenske spillere fornemmede, at de var ved at få et overtag.

At Sverige havde pucken mest og klart flest skudforsøg, var ingen overraskelse. I momenter så man også den styrkeforskel, som mange før VM havde regnet med, at der skulle være på de to hold.

Ikke mindst midt i anden periode, hvor svenskerne i fem minutter opholdt sig nærmest uafbrudt i den schweiziske zone.

De dødtrætte schweizere formåede hverken at holde fast i pucken eller få den af vejen, og af samme grund kneb det med at finde tid til at skifte ud.

Målmand Leonardo Genoni stod nærmest på hovedet i buret, indtil Mika Zibanejad sørgede for den uundgåelige udligning til 2-2 i svensk overtal.

Svenskernes dominans fortsatte i tredje periode, og der blev længere og længere imellem de schweiziske modangreb.

Men schweizerne holdt med nød og næppe stand, så der for andet år i træk måtte ekstra tid til at afgøre VM-finalen.

Her blev der spillet fire mod fire, og det blev som så ofte før en taktisk forestilling, hvor ingen af holdene tog nogen chancer.

Svenskerne havde pucken stort set konstant, men var meget længe om at skabe reel fare foran Genonis mål.

To sekunder før tid var Adam Larsson centimeter fra at afgøre tingene, men hans slagskud prellede af på den schweiziske opstander, mens der gik et suk igennem arenaen.

Dermed måtte der straffeslag til at få afsluttet den 64. og sidste kamp ved VM i Danmark, og Filip Forsbergs scoring sørgede altså for afgørelsen.