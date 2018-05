Havvindmøller

Skærbæk: For nylig offentliggjorde Ørsted, at Taiwan har tildelt virksomheden retten til at opføre havvindmøller i havet op mod 60 kilometer ud for Taiwan.

Det er Ørsteds første havvindmølleaftale udenfor Europa, og 15-20 ansatte i Skærbæk er i øjeblikket involveret i milliardprojektet, som er udviklet på baggrund af Taiwans ønske om at ændre sin energiforsyning.

- Taiwan har meget atomkraftenergi. Samtidig ligger Taiwan tæt på Japan - i et område med jordskælv - hvor et af Japans atomkraftværker for nogle år siden blev ramt af jordskælv og en tsunami, som forurenede et stort landområde. Samtidig kunne Taiwan se, at deres atomkraftværker i løbet af 2020'erne enten skal skrottes eller renoveres. Derfor var de nysgerrige på en anden form for energi, fortæller contract manager hos Ørsted Jesper V. Poulsen.