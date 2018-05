Fredericia: Lørdag aften måtte Trekantbrand i Fredericia rykke til voldanlægget, hvor Prinsensgade møder Øster Voldgade.

Der var gået ild i en skraldespand, og der blev ringet 112. Brandfolkene fik hurtigt slukket ilden, men situationen giver anledning til at være forsigtig i sommeraftenerne.

- Det er ganske givet nogle, der har smidt gløder i skraldespanden, og vi kunne se mange, der var på vej til stranden med engangsgrill. Det er meget vigtigt, at man håndterer dem rigtigt og ikke mindst sørger for, at de ikke bliver glemt i sandet, siger indsatsleder fra Trekantbrand Jan Møller.

Sådan griller du klogt Stil engangsgrillen et sikkert sted.



Underlaget, du griller på, må ikke være brændbart. Engangsgrillen må for eksempel ikke stå i græsset eller på et tæppe.



Metalstativet, der ofte følger med engangsgrillen, kan grillen stå på, men undgå alligevel at grille på tørt græs eller andet brændbart.



Børn må heller ikke kunne få fingre i grillen. Hold derfor altid øje med din engangsgrill.



Sluk grillen med vand og ikke sand.



Dækker du grillen til med sand, kan andre brænde sig på den, fordi de ikke ser grillen. De kan også skære sig på det skarpe aluminium.



Sluk i stedet grundigt med vand, og vær helt sikker på, at den er slukket.



Hav gerne en flaske med, så du kan hente vand i vandkanten. Husk at tage vand med hjemmefra, hvis du ikke skal grille i nærheden af vand.



Fjern engangsgrillen og tag den med dig, når den er kølet ned.



Hæld også vand over det sted, hvor den har stået. Især sand bliver meget varmt og kan holde på varmen i lang tid.



(Kilde: Tænk.dk)

For nylig blev en seksårig dreng svært forbrændt på fødderne, da han løb gennem sand, hvor der havde været bål, og hvor gløderne stadig var varme.

Vælger man at tænde en engangsgrill i græsset, skal man også være forsigtig.

- Det har været tørt meget længe, så der skal ikke meget til, at det kan gå galt. Og når man er færdig med at grille, skal man sikre sig, at den er helt slukket, og ikke smide gløder i skraldespande, siger Jan Møller.