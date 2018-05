Innovation

Tre skoledrenge fra Fredericia har fået en pris for et skoleprojekt, der skal hjælpe med de daglige indkøb.

- Vi havde fået til opgave at løse et real world -problem, siger Emil.

Fredericia: Få styr på indkøbene, skaf dig de bedste priser og spild ikke for meget tid med at løbe fra supermarked til supermarked.

Allerede i dag findes der hjemmesider, der kan sammenligne priser. Men drengene fra Havepladsvej har taget konceptet et par store skridt videre.

- På vores site søger du ikke kun pris på én vare, men på alle de varer, du skal handle. Så indtaster du, hvor mange steder, du er villig til at handle: Et, to, tre supermarkeder eller flere. Så udregner maskinen den billigste kombination af de ønskede varer og det tilladte antal indkøbssteder, forklarer Emil.

Drengene viser en søgning på fire-fem varer. Med krav om kun at handle to steder, koster varerne ét beløb. Men hvis man accepterer at handle tre steder, falder den samlede pris, fordi man er villig til at køre længere efter de bedste tilbud. Til gengæld skal kunden bruge tid på transport.

- Og så kan man jo selv vælge, om besparelsen er tiden værd - eller om man skal handle det hele ét sted og leve med en lidt højere pris, siger Malthe.

- Man skal også kunne indtaste, om man er veganer. Den slags har jo også betydning for indkøbslisten, siger Tue.