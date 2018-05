Iværksætteri

Fredericia: Bent Jensen, der er manden bag blandt andet T. Hansen og formand for Business Fredericia, er begejstret for det projekt, tre skoledrenge fra Havepladsvej i Fredericia har vundet en pris for ved innovations-eventet Craft i Aarhus.

Bent Jensen peger på flere faldgruber, drengene kan løbe ind i, hvis de vil gøre en forretning ud af projektet.

- Spørgsmålet er, hvor stor værdi servicen har for forbrugeren - og hvor meget forbrugeren er villig til at betale for at bruge den service. Se for eksempel på Just Eat, som alle syntes var en fantastisk idé, men siden er der opstået utilfredshed med prisen, pizzastederne skal betale for at være med. Eller hotel-sites, der også er blevet upopulære blandt hotellerne, fordi der er dyrt af være med. Der er flere ting, man skal overveje, siger Bent Jensen som håber at få stablet et møde med drengene på benene.

- De, der har fået en god idé, skal også selv have glæden ved at bygge den op. Den vil jeg ikke tage fra drengene. Men jeg tror, at jeg kan hjælpe dem med et par gode råd, siger den succesfulde erhvervsmand.

Bent Jensen opfordrer drengene til at sende ham en email, så de kan aftale et møde.

- Superfedt! Det kunne være spændende. Det vil vil gøre, lyder det fra Emil Lykkegaard Zarling, der har fået Bent Jensens mailadresse.