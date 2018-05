Episk værk

Film: Darth Vader. Yoda. Luke Skywalker. Chewbacca. Han Solo. Prinsesse Leia.

Hvis du ikke aner, hvem disse personer er, har du formentlig ikke set en eneste af de "Star Wars"-film, der de seneste fire årtier er blevet sendt ud i biograferne fra en galakse langt herfra (eller bare fra Hollywood).

Dermed skal du være velkommen til at føle dig speciel. For i Danmark solgte "Star Wars: The Force Awakens" mere end 700.000 biografbilletter i 2015, mens den seneste film i serien "Star Wars: The Last Jedi" sidste år indtjente svimlende 2 milliarder dollars på billetsalg rundt om i verden.

5 legendariske "Star Wars"-citater - The Force will be with you. Always.Obi-Wan Kenobi



- Do. Or do not. There is no try.



Yoda



- I find your lack of faith disturbing.



Darth Vader



- So this is how liberty dies ... with thunderous applause.



Padmé Amidala



- Great, kid. Don't get cocky.



Han Solo

"Star Wars"-universet blev skabt tilbage i 1977 af George Lucas, og i dag er det en offentlig hemmelighed, at ingen mere end han er forundret over succesen her mere end 40 år senere. Eller som filmekspert Peter Schepelern - manden bag det store danske "Filmleksikon" - udtrykker det:

- Jeg mødte Carrie Fisher (som spillede prinsesse Leia; red.) i København tilbage i 1977 i anledning af premieren. Dengang var der en fornemmelse af, at tiden var løbet fra naive sci-fi-fortællinger, som bare ville fascinere. Men det gik jo noget anderledes, og i dag vil det vel svare til at være nogle af de forlag, der takkede nej til "Harry Potter"-bøgerne, fordi de var for fjollede.