En målrettet forberedelse med højdetræningslejr i Spanien gav afkast i forårets vigtigste mål, da cykelrytteren Alexander Kamp søndag vandt femte og sidste etape af Tour of Norway.

Den 24-årige dansker fra Virtu Cycling besejrede spanieren Eduard Prades Reverter (Euskadi Basque Country-Murias) i en direkte duel om sejren i Lillehammer.

Den danske mester fra 2016 sender podiebuketten videre til sine holdkammerater.

- Mine holdkammerater spillede en fantastisk rolle i dag. Det gjorde, at jeg havde overskud, og jeg skulle ikke træde så meget i pedalerne selv, siger Kamp.

Danskeren angreb på etapens sidste store stigning, og han fik undervejs følgeskab af Eduard Prades Reverter og nordmanden Carl Frederik Hagen (Team Joker).

Trioen var på et tidspunkt tæt på at have et minut til de øvrige klassementryttere, og på stregen var forspringet tilpas stort til, at Reverter snuppede den samlede sejr, mens Kamp blev nummer to samlet.

- Det er svært at sige, hvad det kan bruges til. Men jeg håber da, at det kan bruges til noget. Jeg vil sidestille denne sejr med mit danske mesterskab, siger Alexander Kamp.

Danskeren kunne have vundet Tour of Norway samlet, hvis kommissærerne på 4. etape ikke havde set bort fra en UCI-regel om, at ryttere, der styrter eller fanges bag et styrt inden for de sidste tre kilometer, får samme tid som vinderen.

Men det skete ikke. Kamp mistede lørdag de syv sekunder, som kunne have sikret ham en samlet sejr i Tour of Norway søndag.

- Det er ærgerligt. Men der er ikke noget at gøre ved det, konstaterer Virtu-rytteren, efter at holdet forgæves har forsøgt at klage over beslutningen.

Den norske favorit Edvald Boasson Hagen fra Dimension Data erobrede podiets sidste trin i det norske etapeløb, der ligesom PostNord Danmark Rundt er et løb i klasse 2. HC på UCI Europe Tour.

Ud over Dimension Data anført af Boasson Hagen deltog to andre World Tour-hold nemlig Team Sky og LottoNL-Jumbo, hvis formstærke hollandske topsprinter Dylan Groenewegen vandt tre etaper i løbet.

Alexander Kamp, som blev dansk mester på landevej i 2016, kom til Norge med forhåbninger om et topresultat efter at have tilbragt en periode i Sierra Nevadas højder i Sydspanien.

5. maj vandt han det norske UCI-løb Sundvolden GP. Dagen efter blev han nummer to i Ringerike GP.