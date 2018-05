- Det er for tidligt at sige noget om endnu.

På spørgsmålet, om fraværet af Ole Erevik ikke under alle omstændigheder er et handicap, svarer cheftræner Nicolej Krickau:

Der er atter brug for en stor indsats fra Frank Mikkelsen, når GOG mandag spiller det første opgør i kampen om DM-bronzen i Su'vi:t Arena. Ole Erevik er nemlig ikke blevet klar efter den skade, han pådrog sig i starten af anden halvleg af onsdagens tredje og afgørende DM-semifinale i Skjern Bank Arena. Den norske målmand blev ramt i hovedet af et skud fra Skjerns norske streg, Bjarte Myrhol, og han har sandsynligvis pådraget sig en hjernerystelse. Derfor står Frank Mikkelsen i GOG-målet fra start i mandagens bronzekamp med Frederik Skov som backup.

Frank Mikkelsen er glad for, at han kan se tilbage på en god kamp mod Aalborg i grundspillet. Han siger:

- Det er kæmpefordel at have stået over for Aalborg-spillerne - og have vundet over dem. Det er selvfølgelig trist, at Ole ikke er med, for han har stået nogle gode kampe i slutspillet. Var han ikke blevet skadet i Skjern, er jeg sikker på, at vi havde vundet og havde været i en DM-finale. Men jeg er klar til at tage udfordringen mod Aalborg, og jeg har heldigvis prøvet det før. Jeg har jo været i gamet i mange år.

Frank Mikkelsen kom ind mod Skjern, da Erevik blev skadet. Erevik blev forsøgt sendt på banen igen men måtte igen erstattes af Mikkelsen, der ikke fik fat i noget i resten af kampen.

- Det var svært at komme ind. Jeg har ikke spillet mod Skjern i denne sæson. Jeg har min del af ansvaret for nederlaget, men vi er jo et hold, og jeg har jo blandt andet også et forsvar foran mig.

- Har det været svært for holdet at komme sig over skuffelsen over den missede DM-finale?

-Selvfølgelig har vi været skuffede. Vi havde fortjent mere end en bronzekamp i denne sæson. Vi skal lige i gang med kampen mod Aalborg, men så tror jeg på, at vi kommer med alt for at vinde den medalje. Vi vil smadre Aalborg over to kampe.