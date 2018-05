Du må ikke leget med lyset! Heldigvis har Lasse Tajmer, kulturchef på Tobaksgaarden, ikke taget den børnelærdom med sig ind i voksenlivet, hvorfor der i disse dage leges rigtig meget med lyset på Tobaksgaarden. På baggrund af en 150.000 kr. stor donation fra Albani Fonden har kulturhuset nemlig fået nyt scenelys. Hele den bagerste række profillamper på scenen er blevet skiftet ud, og samtidig er der blevet indkøbt en røgmaskine, så publikum kan få fuldt udbytte af de farver, stråler og mønstre, som lyset kan lave.

Fredag kom Paul Nissen, formand for Albani Fonden, til Assens for at se det nyindkøbte lys, som kan lave 237 forskellige farver.

- Det bliver spændende at se. Vi er rigtig glade for at kunne støtte kulturlivet i Assens, sagde han.