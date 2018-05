- Når det bliver aften og nat, har vi installeret et cover, som ruller ud over poolen som en slags beskyttelse. Og den holder simpelthen på varmen, når temperaturen daler om natten. Den bliver rullet ud fra to sider af det store bassin, og så er vandet stadig varmt om morgenen, forklarer han.

Hele overfladen af poolen har han skrællet af, børnebassinet er skiftet ud, fliserne omkring er udskiftet - alt er nyt. Og grunden til, at de nu kan love, at vandet altid vil være 28 grader, er, at der er kommet et såkaldt cover til poolen.

- Før reklamerede vi med, at vores pool var 25 grader varm. Og det er fint, hvis du bevæger rundt dig nede i vandet, men det er stadig koldt at komme i. Og med den nye pool, kan vi love, at vandet hele tiden vil være 28 grader, siger Michael og plasker med hånden i vandoverfladen.

Men det er ikke den primære årsag til, at han og hustruen Trine besluttede at skifte den gamle pool ud.

Den gamle pool skulle alligevel repareres for en god slat penge, og derfor gav det god mening at opgradere og bygge en helt ny, forklarer Michael Uglvig Madsen, mens han går rundt om den splinternye pool hos Sandager Næs Camping, som ligger lidt nord for Assens.

Michael Uglvig Madsen fortæller, at de har brugt omkring halvanden million kroner på at renovere campingpladsens pool-område. Og den klare forbedring af poolen går godt i spænd med, hvad både han og Trine gerne vil signalere med deres virksomhed.

- Det er vigtigt for os, at der er en høj kvalitet. Siden vi begyndte, har vi hele tiden været i gang med at renovere på et eller andet. Lejepladserne er for eksempel også helt nye, og flere af hytterne er også blevet renoveret, forklarer Michael.

De går mere op i at få god feedback fra gæsterne, end at Sandager Næs Camping har tre, fire eller fem stjerner til at signalere, at de er et besøg værd.

- Dem som giver stjernerne er faktisk for nyligt holdt op med at eksistere, men dengang der stadig blev uddelt stjerner til campingpladserne, havde vi tre stjerner, siger han.

En af de primære årsager til, at de ikke havde fire eller fem, var, at det er helt specifikke krav, campingpladserne skal leve op til for at få dem.

- Og mange af de krav gav ikke mening i forhold til at forbedre oplevelsen for vores gæster. Det kan eksempelvis være hvor mange centimeter, der adskiller toiletterne, og vi ville hellere bruge vores penge på at renovere noget, som vi vidste ville gavne vores gæster, forklarer Michael Uglvig Madsen.

- Og så er det også dejligt, at når nogle af gæsterne har boet hos os en uge, og inden de tager afsted igen, spørger de, hvordan det dog kan være, at vi ikke har fem stjerner. Og når gæsterne har den følelse, gør det os meget glade, siger han.

Sandager Næs Camping er næsten fuldt booket i sommerperioden i år, og den har plads til 600 personer.