I en tid hvor hver en sten vendes for at komme i mål med massive besparelser, viser det sig, at Svendborg Kommune bruger mere end 50 millioner kroner om året på konsulentydelser. Mange af udgifterne er dog nødvendige for at få kommunen til at løbe rundt, viser det sig, når man dykker ned i tallene, og forbruget af reelle konsulentydelser nærmere på 10 millioner kroner.