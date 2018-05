Syrenfolk finder her i pinsen i stor stil vej til Bjarne Brøndgaards store have i Ny Stenderup. Åben have-arrangementet er for første gang en del af Syrendagene på Sydfyn, og også mandag er havedøren åben.

Ny Stenderup: Ingen kan vist være i tvivl om, at det netop lige nu er syrentid.

Langs veje, på marker og i private haver viser syrenbuske og -hegn sig fra den smukkeste side og pirrer i den grad både næse og øjne og får syrenelskere og andre til i stor stil at sætte kurs mod Sydfyn, hvor der i pinsen inviteres til Syrendage 2018.

Sydfyn betegnes, med rette, som syrenland, og som et nyt tilbud i år har Bjarne Brøndgaard åbnet sin 35.000 kvadratmeter store have i Ny Stenderup op for syrenfolkene.

Syrenens historie Syren er i familie med oliven. Der findes mere end 25 arter af syren fra det sydlige Europa til Østasien.Syrenerne er et af det sydfynske landskabs mest synlige karaktertræk. Historien begynder i 1800-tallet, hvor de blev indført og plantet som læhegn for deres gode voksekraft og senere hen for deres skønhed og duft.



Syrengrenene blev også brugt som komfurbrænde som afløsning for den tornbesatte tjørn. Det var de hjemmegående hustruer glade for, da de så ikke stak sig på tornene, og desuden brænder syren meget bedre på grund af et stort olieindhold.



- Jeg har været engageret i Syrendagene tidligere gennem beboerforeningen, og jeg synes, at der manglede lidt om søndagen. Så vi valgt at åbne vores have, forklarer Bjarne Brøndgaard, som søndag middag tager mod gæsterne ved indgangen til haven.

- Haven er omkranset af syrenhegn, og det her er tænkt som et pitstop for folk, der er ude på nogle ture, tilføjer Bjarne Brøndgaard, der har etableret en lille café, hvor der blandt andet sælges syrensaft og syrenkage.