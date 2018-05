Ny arbejdsgruppe skal opdatere reglerne for skiltning og udeservering i Langegade.

Kerteminde: Balladen om skilte- og udeserveringsreglerne i Langegade fik i sidste uge Miljø- og Teknikudvalget til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal modernisere de nuværende regler. - Det er et problem, vi har et regelsæt, der ikke bliver overholdt. Og derfor skal vi på en eller anden måde have noget, der svarer til virkeligheden i 2018, forklarer formand for Miljø- og Teknikudvalget, Jesper Hempler. Sådan er reglerne Forretninger på Langegade og på torvet er i dag underlagt to sæt regler, der fastlægger, hvad der må stå på gaden, og under hvilke omstændigheder forretningerne må servere vådt og tørt udenfor butikken."Reglement for gadearealer i sivegaden Langegade i Kerteminde", eller i dagligtale Langegade-reglementet, er fra 1995 og bestemmer blandt andet, at butikkerne må opstille udstillingsgenstande i op til 80 centimeter fra deres facade. Dog skal der altid være et gangareal foran forretningen på minimum 150 centimeter.



"Regulativ for udendørsservering i Kerteminde Kommune" blev vedtager i 2008, og her i er det fastlagt, at det kræver tilladelse at lave udendørsservering. Foran restauranter, cafeer, m.m., der har udendørsservering, må der kun opstilles et A-skilt på maksimalt 60x120 centimeter, og der må ikke opstilles andet reklameinventar i form af; skilte, attrapper, standere, lysreklamer eller lignende. Efter lukketid skal de nærliggende arealer rengøres for affald, der stammer fra udeserveringen. I mange år har kommunen ellers vendt det blinde øje til, at forretningerne i Langegade ikke overholdt de gældende regler. - Jeg tror, der har været en stiltiende forståelse om, at det går jo nok. Men så opstår der uenigheder, og nogen begynder at anmelde nogen andre. - Og selvom der kun er nogle enkelte, der klager, så er vi nødt til at reagere på alle overtrædelser, for reglerne skal være ens for alle, fortæller Jesper Hempler.

Badeby eller købstad?

Arbejdsgruppens arbejde kommer ikke kun til at handle om, hvorvidt der må stå et eller fem skilte foran hver butik i Langegade. De nye reglerne skal nemlig i modsætning til de gamle overholdes, og derfor vil de være med til at definere, hvilken by Kerteminde skal være fremadrettet. - Skal Kerteminde være en levende handelsby, der udstråler købstad? Eller skal vi være en badeby ala, hvad du finder på den jyske vestkyst, hvor der er alle mulige forskellige reklamer, isskilte og parasoller i gaden, siger Jesper Hempler, der selv hælder til den første vision for Kertemindes fremtid. Og det kan sagtens være, at en arbejdsgruppe på nogen områder vil foreslå lempeligere regler, end de regler der gælder i dag. For eksempel er tiden måske løbet fra reglen om, at en forretning med udendørsservering kun må have et enkelt A-skilt. Mens der på andre områder vil komme skrappere regler. Eksempelvis stiller kommunen i dag arealet gratis til rådighed for de forretninger, der har udendørsservering. Til gengæld for den service kunne kommunen forlange, at forretningernes udeserveringsområde levede op til et vist æstetisk kvalitetsniveau, så det passede til Kertemindes brand. Eller sagt på dansk: Forretningerne blev tvunget til at luge ud i mindre pæne skilte, reklamer, attrapper og hvide plasticstole. - De fleste steder opkræver man penge, det gør vi ikke, og når de får det gratis, så kunne man også godt kræve, at de har en vis stil, siger Jesper Hempler.

Handicappede skal ikke ud på vejen

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal være med i arbejdsgruppen, men Jesper Hempler har et godt bud på, hvilke foreninger der vil få en plads ved bordet. Cityforeningen har allerede sagt ja, Bevaringsforeningen vil blive inviteret, VisitKerteminde kunne være et godt bud, og Handicaprådet og Seniorrådet vil være oplagte, fordi det er vigtigt at få et input fra de grupper, som kan være udfordret i at komme rundt i byen. - Det skal jo ikke være sådan, at vi laver et nyt regelsæt, som betyder, at de handicappede skal køre ude på vejen, forklarer Jesper Hempler.

Tropperne sendes ikke på gaden