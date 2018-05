Fodbold: Middelfart Boldklub har efter et delvist forsømt forår med mange uafgjorte kampe forspildt muligheden for at rykke op i 1. division. Men for Middelfart er der alligevel noget på spil i 2. pinsedags hjemmekamp mod Kjellerup.

- Det handler om at få en god oplevelse og få et godt afsæt til den kommende sæson. Vi skal kunne gå på sommerferie med ro i maven, siger Søren Godskesen, sportschef og direktør i Middelfart Boldklub.

Kjellerup har på tredjepladsen stadig en mulighed for at hente Næstved på andenpladsen, men Middelfart kan med sejr 2. pinsedag reelt sikre Næstved oprykningen. I så fald vil Kjellerup være otte point efter Næstved med tre runder igen.

- Vi skal sikre os, at turneringen bliver afviklet ordentligt, siger Søren Godskesen.

- Vi vil gerne stikke en kæp i hjulet på Kjellerup og går efter at få de tre point, siger sportschefen.