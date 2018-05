At dømme efter høringssvarene er der nemlig opbakning til både at fortsætte finansieringen af Svendborg Event samt at fortsætte tilskuddet til flyvepladsen, der risikerer at lukke, hvis Svendborg Kommune stopper med at kaste penge efter den.

Af høringssvarene fremgår det dog, at beslutter politikerne at spare penge på de to områder, så er det ikke med kommunens erhvervslivs gode vilje.

Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor besluttede man tidligere på året, at man vil spare mellem 75 og 100 millioner kroner på næste års budget, og at det før sommerferien var planen at finde de første 50 millioner kroner.Siden er udligningsreformen for få uger siden faldet til jorden, og Svendborg Kommune risikerer at få væsentligt færre udligningsmillioner ind ad ad døren, end man havde håbet på, hvorfor der kan vise sig et behov for at spare endnu mere for at få budgettet til at balancere. Forvaltningen har lavet et sparekatalog på samlet 134 millioner kroner, og i løbet af maj skal politikerne plukke i katalogerne og beslutte hvilke besparelser, der skal realiseres. Budgetforhandlingerne for første halvdel af politikernes spareplaner er den 23. og 24. maj. Efter sommerferien tager politikerne fat på at finde resten af besparelserne og planen er, at de sætter to streger under ved budgetforhandlingerne i september.

I spil for at finde de penge er både en reduktion i tilskuddet til Svendborg Event med 500.000 kroner årligt samt helt at droppe det årlige tilskud på 540.000 kroner til Sydfyns Flyveplads på Tåsinge.

En af flyvepladsens støtter er Jacob Sørensen, der ejer Staal Plast A/S. Selvom virksomheden har base i Ringe oplyser han, at han er flyttet til Tåsinge for at have kort vej til flyvepladsen der. Og hvis den lukker, vil han overveje at flytte tættere på Odense for at kunne bruge flyvepladsen der.

Svendborg Event Svendborg Kommune støtter i øjeblikket Svendborg Event med 3,8 millioner kroner om året, mens politikerne nu skal tage stilling til et spareforslag, der lyder på at reducere støtten med 500.000 kroner årligt.Svendborg Event har et samlet årligt budget i 2018 på 4,3 millioner kroner og derudover har man en budgetteret egenindtjening på 1,1 millioner kroner.

For ifølge Jacob Sørensen er flyvepladsen essentiel for, at han kan drive sin virksomhed.

"Jeg har som led i min virksomhed brugt pladsen siden 2011 for at kunne udføre kundebesøg, messer osv. hurtigt og effektivt, primært med ture til Holland, Tyskland, Sverige, Frankrig, Østrig og Italien - alt kan nås indenfor cirka 3-3,5 time med fly fra Sydfyn. Min virksomhed eksporterer 97-98 % af vores produkter, så jeg har et stort rejsebehov", skriver han i sit høringssvar til politikerne.

Sydfyns Flyveplads I et sparekatalog foreslår forvaltningen i Svendborg Kommune at man kan spare penge ved at droppe tilskuddet til Sydfyns Flyveplads, der ligger på Tåsinge.Tilskuddet er på 540.000 kroner om året, og uden det vil man blive nødt til at lukke flyvepladsen.



Der er tale om en international flyveplads, der har ligget der siden 1969 og de seneste 30 år har Starling Air holdt til der, ligesom det er Starling Air, der står for at drive flyvepladsen i det daglige.

Også Jørgen Weber, der driver sin forretning fra flyvepladsen har indgivet høringssvar. Hans virksomhed beskæftiger sig med at tage luftfoto, og han skriver: "I mine øjne er en flyveplads et stykke infrastruktur i lighed med veje, parkeringspladser og havne. Det er svært at prissætte værdien og rentabiliteten af faciliteterne, men de er nødvendige for samfundets drift og udvikling."

I tråd med ovenstående melder også Petersen & Sørensen Motorværksted A/S sig i koret af kritikere, når det kommer til den mulige lukning af flyvepladsen, og samme gør sig gældende for Lea Lohse, der er administrerende direktør i Vejrø ApS, der driver Vejrø Resort og Stella Maris Hotel de Lux.

Hun skriver at: "Vi har i dag stor glæde af flyvepladsen idet såvel gæster som personale benytter flyvepladsen, der skaber en nem korridor til Svendborg og de øvrige omkringliggende områder," og hun skriver endvidere, at man mener, at der er et uudnyttet potentiale i flyvepladsen til gavn for det lokale erhvervsliv.

Dårlig ide at lukke flyvepladsen, lyder det også fra Svendborg Brakes, der er begyndt at benytte flyvepladsen til kundebesøg i udlandet, oplyser man og skriver endvidere, at det vil gøre det dyrere for virksomheden, hvis man bliver tvunget til i fremtiden at flyve fra Odense.