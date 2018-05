Pensionsalderen, der ikke blev hævet. Topskatten, der ikke blev sænket. Historien om trekløverregeringen bestående af V, LA og K er spækket med eksempler på politik, der ikke er blevet til noget.

Og oven i er den krydret med splid mellem de tre regeringspartier og til tider krig med støttepartiet Dansk Folkeparti.

På den baggrund må statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) være godt tilfreds med en ny meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau, vurderer Børsens politiske kommentator, Helle Ib.

FAKTA: Sådan er styrkeforholdet i dansk politik lige nu Sådan fordeler stemmerne sig i Voxmeters seneste landspolitiske måling (tal i parentes henviser til valgresultatet fra 18. juni 2015):- Socialdemokratiet: 25,3 procent / 46 mandater* (26,3 procent).- De Radikale: 6,0 procent / 11 mandater* (4,6 procent).- De Konservative: 4,0 procent / 7 mandater* (3,4 procent).- Nye Borgerlige: 1,5 procent / 0 mandater* (0,0 procent).- Socialistisk Folkeparti: 5,8 procent / 10 mandater* (4,2 procent).- Liberal Alliance: 5,2 procent / 9 mandater* (7,5 procent).- Kristendemokraterne: 1,1 procent / 0 mandater* (0,8 procent).- Dansk Folkeparti: 18,3 procent / 33 mandater* (21,1 procent).- Venstre: 20,0 procent / 36 mandater* (19,5 procent).- Enhedslisten: 9,4 procent / 17 mandater* (7,8 procent).- Alternativet: 3,3 procent / 9 mandater* (4,8 procent).- Øvrige: 0,1 procent / 0 mandater* (0,0 procent).* = Estimerede mandater.Fakta om målingen:Voxmeters politiske meningsmåling er foretaget fra 14. til 19. maj. Målingen baserer sig på telefoninterview med 1035 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.Tabellen viser kun de personer, der ved, hvad de vil stemme.Cirka 24,2 procent af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt i tvivl eller angav, at de ikke ville stemme, ville stemme blankt eller ikke var stemmeberettigede.Den maksimale statistiske usikkerhed er +/- 2,7 procentpoint for de enkelte partier.Kilde: Voxmeter for Ritzau.

Målingen viser nemlig stort set dødt løb mellem de politiske blokke. 50,1 procent af vælgerne angiver at ville stemme på et borgerligt parti, mens 49,8 procent vil stemme på et af de partier, der ønsker Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister.

- Der er store dele af regeringens program, den har måttet opgive at komme igennem med. Der synes jeg faktisk, at det må være et overraskende godt resultat for Løkke, siger Helle Ib.

FAKTA: Det viser en politisk meningsmåling De politiske meningsmålinger giver sammenlagt et billede af, hvordan vælgerne ville stemme lige nu.



Der er dog usikkerheder forbundet med enhver meningsmåling, og derfor er det nødvendigt at tage forbehold for at forstå dem.



Se her, hvordan du får mest ud af en meningsmåling og undgår at drage forhastede konklusioner:



* I en politisk meningsmåling spørger man en tilfældigt udvalgt gruppe vælgere, hvordan de vil stemme. Gruppen består typisk af omkring 1000 personer. De skal være repræsentative for vælgerskaren.



* På baggrund af de 1000 personer forsøger meningsmålingsinstituttet at sige noget om, hvordan de i alt cirka fire millioner vælgere ville stemme, hvis der var valg nu.



* Når man på baggrund af 1000 svar skal forudsige fire millioner stemmer, opstår der en vis usikkerhed i resultatet. Den usikkerhed kaldes den statistiske usikkerhed.



* Er usikkerheden på for eksempel tre procentpoint for et parti med en tilslutning målt til 30 procent, så kan den reelle vælgertilslutning ligge mellem 27 og 33 procent. Tre procentpoint til hver side.



* Det er dog mest sandsynligt, at den målte tilslutning stemmer overens med virkeligheden. Men den kan altså ligge inden for hele usikkerhedsintervallet.



* Sammenligner man to målinger, skal man tage højde for usikkerheden i begge målinger, hvis man vil sige noget om et partis bevægelse.



* I alle meningsmålinger er der en mindre risiko for, at målingen rammer uden for den angivne statistiske usikkerhed. Politiske målinger benytter typisk en metode, der betyder, at dette gælder for mindre end fem procent af målingerne.

Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, påpeger, at regeringen nok har måttet opgive store dele af sin politik. Men den har ikke ført en politik, der var det modsatte af det, partierne er gået til valg på.

Og faktisk kan den manglende evne til at få politik som skattelettelser og højere pensionsalder igennem være en forklaring på, at blå blok klarer sig nogenlunde, vurderer professoren.

- Paradokset er jo sådan set, at hvis de kom igennem med noget af den politik, de gerne ville, kunne de få større problemer. Så kunne de lægge sig ud med nogle af de vælgere, der ligger og svinger, siger Stubager.

Udlændingepolitikken har ved de seneste mange valg været i top tre over de mest afgørende emner, forklarer forskeren. Og der er en tendens til, at vælgerne vurderer, at de borgerlige er "bedst" til udlændingepolitik.

Om den seneste tids udlændingepolitiske kursskifte fra S har ændret på det, er der ikke forsket i endnu, oplyser han.

- Ud fra hvordan silden står i vælgerhavet, gør de det rigtige. Nemlig at fokusere på udlændingepolitikken og have nogle udspil, der ligger til den skrappe side. Det er der, der kan hentes noget, siger Stubager.

Der skal holdes folketingsvalg senest til juni næste år. Dermed er tre fjerdedele af valgperioden gået.