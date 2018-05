Økonomiudvalgets fem medlemmer - det er borgmesteren og de fire rådmænd - sætter sig tirsdag aften i en flyver for at nå Holland. Og de gør det i selskab med fire af kommunens topembedsmænd og en dansk guide.

Frem til fredag skal de i byerne Groningen og Utrecht hente viden og inspiration til den transformation, Odense lige nu står midt i.

- Målet vil være at tage ved lære af en mellemstor, vestlig by, der står eller har stået over for en række af de samme udfordringer som Odense, men er nået lidt længere, lyder det blandt andet i en kommunal beskrivelse af turens formål:

- Der vil således både kunne indgå fysisk transformation, omstilling fra traditionelt industrisamfund til videns- og klyngeby og forholdet mellem fysisk transformation, vækstskabelse og velfærd.

Politikerne og embedsfolkene skal både på guidede byture og besøg, møde hollandske politikere og lytte til oplæg fra fagpersoner.

Emnerne dækker blandt andet sundhed, energikilder, udsatte børn og unge, ghettoer, kultur, bosætning og fastholdelse af studerende, fremtidens plejeboliger, bæredygtighed og verdensmål og byudvikling.

Prisen for turen ventes at være omkring 105.000 kroner - altså cirka 10.500 kroner per person.