Søndag blev den tidligere danske ishockeyspiller Jesper Damgaard officielt optaget i det fornemme Hall of Fame, da Det Internationale Ishockeyforbund ærede de nye medlemmer ved en ceremoni i forbindelse med det igangværende VM på dansk grund.

- Jeg er meget beæret og stolt over at stå her i dag, siger Damgaard til ceremonien.

- Der er sket meget med dansk ishockey. Hvis nogen havde fortalt mig, at Danmark skulle være vært for VM i ishockey i 2018, og at vi ville spille som A-landshold, ville jeg have grinet ad det.

43-årige Jesper Damgaard nåede at spille 256 kampe for Danmark, inden han indstillede karrieren i 2011.

Han var med til 17 verdensmesterskaber og havde en stor del af æren for, at Danmark rykkede op fra B- til A-gruppen.

- Et af højdepunkterne i min karriere var i 2002, da vi vandt B-gruppen. Det var begyndelsen på en ny æra for dansk ishockey.

- Jeg har spillet 17 verdensmesterskaber for Danmark, og jeg var holdets kaptajn. Det var en stor ære for mig. Jeg fik nogle af mine bedste venner i den tid, siger Damgaard.

I størstedelen af karrieren spillede Damgaard for Malmö Redhawks.