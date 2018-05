Tal nedsættende om Alka Superligaen og dens struktur og bliv straffet med en bøde.

Det kan blive konsekvensen, hvis en træner, spiller eller leder fra en superligaklub fremsætter kritik, skriver BT.

Tidligere på forårssæsonen var ligaens struktur til stor debat, da eksempelvis Sønderjyske kunne være bedst stillet ved at tabe sin sidste kamp i grundspillet til FC Midtjylland.

Dengang gav Divisionsforeningen klubberne mundkurv på, og BT afslører, at det kan få konsekvenser, hvis den ikke overholdes.

- Ytrer man sig som ansat i en superligaklub negativt om landets bedste fodboldrække, kan det koste en bøde på op til 25.000 kroner. Til klubben vel at mærke. Ikke til den ansatte selv.

- Superligaklubberne kan dermed irettesætte og bide sig selv og hinanden i halen, hvis der registreres udtalelser af skadelig karakter for ligaens image, skriver BT.

Det var på et møde i foråret, at dette blev vedtaget, efter Divisionsforeningens ledelse havde fremlagt 20 eksempler på "grim tale" fra klubbernes egne folk.

Herefter blev der lagt en linje for, hvornår en udtalelse kan straffes med en bøde.

12 ud af 14 klubdirektører stemte for at kreere sanktionsmuligheden, mens FC København og Silkeborg angiveligt var imod.

- I Silkeborg står vi op for ytringsfriheden uanset hvad. Det har vi også gjort her. Men det er også sådan, at vi - når fællesskabet træffer beslutninger med et massivt flertal - bakker op om de beslutninger, siger Silkeborg-direktør Kent Madsen til BT.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har ikke ønsket at udtale sig til BT om emnet.

Bødesystemet har en ramme fra 10.000 til 25.000 kroner, men har endnu ikke været taget i brug.