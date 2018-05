Bogense: Når købstaden den sidste weekend i maj bliver indtaget af en flok for det meste sortklædte personer med spidse cowboystøvler og stetson-hatte - og ikke mindst med en livsbekræftende danseglæde - så er der flere nyheder på programmet i forhold til de foregående års Bogense Linedancetræf.

Den mest markante ændring for de, der ikke selv deltager, men blot holder af at se og høre dansernes taktfaste udfoldelser i Adelgade, er, at den traditionelle opvisning i gaden i år foregår fredag aften, den 25. maj og ikke lørdag formiddag. Danserne vil gå og køre i optog gennem byen fra klokken 20 og give opvisning omkring klokken 20.30.

Når danserne forlader scenen, overtager det engelske orkester Fools Gold som garant for, at amerikanerfesten kan fortsætte, mens butikkerne holder åbent til klokken 22.

En anden nyskabelse er, at arrangementet i år er flyttet fra Bogense Hallerne til den store sal i Støberiet på Vestre Havnevej.

- Det bliver dejligt at være i én sal, så alle er sammen og tæt på dansegulvet, siger Tage Nyrup, der arrangerer Bogense Linedanceevent, som er det nye navn i stedet for linedancetræf.

De nye omgivelser betyder, at der er plads til 350 dansere, og billetterne blev solgt på under to timer.

Der spilles op til den første dans fredag klokken 19, og så fortsætter festen trin for trin, indtil der er afdansning søndag klokken 12.