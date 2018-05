Middelfart: - Jeg synes, det er sjovt, at man kigge igennem den her, og så kan man se dem så store.

10-årige Emil kiggede fascineret på den lille bille igennem mikroskopet, som han havde fundet under store sten udenfor Naturcenter Hindsgavl. Centret inviterede i pinseweekenden familier indenfor til Krible-krable dage, hvor de kunne blive klogere på alle små væsener, der lever til lands, til vands og i luften. Naturvejleder Rikke Vesterlunds håb var, at ungerne fik en højere indsigt i naturen med hjem fra Krible-Krable dagene.

- Jeg håber, at børnene lærer, at de ikke skal være bange for det, og at de skal turde. Og så håber jeg, at de ser, hvor forskelligt livet er og den forskelligartethed, der er i naturen. At de ser, hvor forskellige en bille for eksempel er fra en myre.

Den viden fik børnene blandt andet ved selv at finde insekter i naturen, kigge på dem i et mikroskop og høre fortællinger om "Krible-Krable" dyrenes forunderlige verden.