En 28-årig mand er blevet dømt for i adskillige tilfælde at have modtaget penge for elektroniske varer, som han aldrig sendte til køberne. Da nogle af dem brokkede sig, truede han dem.

De fik de interesserede til at overføre penge - enten til et kontonummer eller via Mobilpay - men køberne modtog aldrig varerne. Det var ofte beløb mellem 1500 og 2000 kroner.

Parret havde på forskellige hjemmesider og Facebook-sider givet udtryk for, at de havde varer til salg - for det meste Iphones, Ipads og spillekonsoller - og var kommet i kontakt med folk, som var interesserede i at købe dem.

Langt de fleste af de 53 forhold, som manden og til dels kvinden var tiltalt for, var af samme slags og var gået ud over godtroende personer fra det meste af landet.

Den 28-årige Alexander Johnny Ernst Johansen er ved Retten i Odense blev dømt for 52 forhold, som primært handler om bedrageri og trusler om vold. Han skal to år og tre måneder i fængsel, da han har en retsstraf på ni måneder.

Ud over de mange tilfælde af bedrageri blev Alexander Johnny Ernst Johansen dømt for at have truet flere af sine ofre, som havde kontaktet ham, fordi de ikke fik de aftalte varer.

Ifølge anklageskriftet truede han i et af tilfældene med, at han ville komme efter vedkommendes mor, og at han inden næste dag ville fange ham og begrave ham i en grusgrav.

I andet forhold skrev den nu dømte til en person, som angiveligt skyldte ham penge:

"og du kender min baggrund. Så burde du vide, at det ikke generer mig og sætte et par biler i brand, eller for den sags skyld lige brække kæben på din fyr. Du ved hvor mange gange jeg er dømt for vold, bedrageri, ulovlig våbenbesiddelse osv."

I december 2017 fik en, der havde overført 1849 kroner for en Playstation 4 Pro og tre spil, men aldrig modtaget noget, blandt andet at vide, at han ville få sine tænder trukket ud med en papegøjetang, og at der ville blive lavet et Facebook-opslag om, at han var pædofil. Desuden skrev Alexander Johnny Ernst Johansen, at han vidste, hvor køberen boede, og at han ville hente ham på arbejdspladsen og aflevere stumperne tilbage, hvilket ikke ville blive et kønt syn.

Alexander Johnny Ernst Johansen, hvis seneste adresse er på Fyn, blev frikendt i et enkelt forhold, hvor han var tiltalt for at have anmeldt en bil stjålet, selvom den var indgået i en byttehandel.

Ifølge anklager Annette Korsgaard har den dømte ønsket betænkningstid i forhold til at anke dommen.