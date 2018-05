Center for Familier og Unge (CFU) ser efter en svær begyndelse ud til at have vendt udviklingen. Arbejdet, hvor en enkelt person sidder med det store overblik over alle sagerne i en problemfamilie, viser resultater.

CFU blev født som en politisk reaktion på balladen i august 2012 til en eid-fest på Bøgetorvet - en skudepisode, der resulterede i " stormløbet på OUH ", hvor op mod 60 unge trængte ind på skadestuen for at få fat på en såret mand, man mente var medansvarlig for angrebet.Den episode førte til, at Odense Kommune lavede en evaluering af sine indsatser i Vollsmose gennem mere end 20 år. Den viste, at de seneste 12 års indsats ikke havde resulteret i væsentlige forbedringer. Og at tilstanden i Vollsmose på en række områder var "uacceptabelt anderledes end for resten af byen" - og at flere medarbejdere accepterede forhold og opførsel, som ikke blev accepteret andre steder.Resultatet blev CFU, der skulle tage sig af "multiproblemfamilier", afgrænset til omkring 200 nøglepersoner, fortrinsvis kriminelle.

Tallet er en forbedring i forhold til året før, hvor det ulovlige fravær lå på 37 dage. Men stadig et stykke fra fraværs-gennemsnittet i kommunen på lidt over 11 dage.

Sådan lyder statistikken for de børn, der hører under Center for Familier og Unge (CFU) i Odense Kommune. Det er her, man håndterer familier og unge med mange og alvorlige problemer, blandt andet kriminalitet.

Forbedringen er en af flere og skyldes, at CFU det seneste halve til hele år for alvor har formået at få vendt udviklingen. En række ændringer har betydet, at arbejdet med den såkaldte casemanager nu viser resultater.

En casemanager tilknyttes den enkelte familie og fungerer som koordinator forstået på den måde, at han eller hun sidder med det store overblik og er familiens ene indgang til kommunen, selv om der kan være mange indsatser i gang.

- Den helhedsorienterede indsats begynder at vise sit værd - vi har virkelig fået vendt skuden og sender en del ud i normalsystemet, siger Jacob Knudsen.

Det gode arbejde viser sig også ved, at flere klarer sig bedre i skolen. Hvor kun en ud af fire elever endte med at få mindst 2 i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik i skoleåret 2015-16, lykkedes det for næsten to ud af tre sidste skoleår.

Det er stadig et stykke fra politikernes målsætning om, at tre ud af fire skal have mindst 2 - den karakter, der er et krav for at kunne begynde på en erhvervsuddannelse.

- Selv om vi gerne ville gøre det bedre og få alle igennem, er vi også nødt til at være realistiske i forhold til vores målgruppe. Nogle af dem kan være på sikrede døgninstitutioner, fordi de har begået noget kriminalitet, og derfor kan vi godt have svært ved at få dem til at fokusere på det, en almindelig ung fokuserer på - som eksempel eksamen. Det kan være nogle udfordrede unge drenge og piger.

- Det er dog langt fra alle, der er på institution, så for at få flere til at bestå har vi lavet et tiltag med at ansætte nogle støtte-kontaktpersoner, som skal sikre, at de unge, der bor i Odense, møder op i skolen og benytter sig af de tilbud om lektiehjælp, der findes tæt på, forklarer Jacob Knudsen.