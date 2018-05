Åbn øjnene og erkend det: Forslag til nyt erhvervsfremmesystem er centralisering

Erhvervsfremme: I kronikken " Urimelig kritik af forenklet erhvervsfremme" i avisen Danmark den 18. maj skriver Bo Stærmose, medlem af regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme, at kritikken af udvalgets anbefalinger om fremtidens erhvervsfremmeindsats er urimelig. Især falder det Bo Stærmose for brystet, at anbefalingerne kritiseres for at være udtryk for centralisering.

Bo Stærmose reagerer på den udbredte kritik af udvalgets anbefalinger, som er kommet fra en meget bred kreds igennem de seneste uger - lige fra utallige virksomheder som f.eks. Grundfos, Danfoss, Leo Pharma og Legoland til fagforbundene, erhvervsskolerne og senest fra dekanerne fra alle de tekniske og naturvidenskabelige fakulteter i Danmark. Alle advarer de imod, at forslagene vil medføre en uhensigtsmæssig centralisering, som vil gå ud over vækstbetingelser for virksomheder over hele landet.

Det er altså også meget svært at forstå forslagene som andet end en centraliseringsøvelse, når det helt konkret bliver foreslået, at de regionale midler til at skabe gode vækstvilkår for virksomheder i hele Danmark fremover skal udmøntes af én national bestyrelse, som skal betjenes af staten selv i form af Erhvervsstyrelsen.

Desuden fokuserer udvalgets anbefalinger alene på 1:1 rådgivningen af virksomhederne og forholder sig dermed ikke til de erhvervsfremmeinitiativer, som er regionernes primære fokus: de stærke partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionen om eksempelvis innovation i robotbranchen, opkvalificering af medarbejdere og opbygningen af målrettede regionale uddannelses- og forskningsmiljøer, som bl.a. skal sikre regionens virksomheders adgang til netop den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. En centralisering af erhvervsfremmesystemet vil få stor betydning for den slags tiltag. Men det har udvalget helt undladt at forholde sig til i iveren for at melde ud, at man går fra "3 til 2" niveauer.

Jeg er selvfølgelig enig i, at der skal ske en forenkling, men når udvalget oplever massiv kritik fra de virksomheder, som erhvervsfremmesystemet er til for, skyldes det, at anbefalingerne er ufuldstændige, og at man ikke har tænkt konsekvenserne af dem til ende. I regionerne har vi hele vejen frem mod offentliggørelsen af udvalgets forslag spillet konstruktivt med og har fremlagt konkrete forslag til forenklinger, og vi bidrager naturligvis fortsat gerne med vores erfaringer. I regionerne er vi nemlig allerede i fuld gang med at forenkle erhvervsfremmeindsatsen, og senest har vi sammen med virksomhederne samlet klyngeindsatsen inden for energiproduktion i én landsdækkende klyngeorganisation.

Jeg vil derfor kraftigt opfordre til, at man tager bekymringerne og advarslerne mod centralisering alvorligt.