Awardfest

Fynsk Fodbold Award er for alle i og omkring fynsk fodbold inkl. spillere, dommere, klubledere, trænere, tilskuere og andre interesserede. Festen afvikles den 26. oktober i Otterup Hallerne. Bag festen star DBU Fyn, Nordfyns Kommune, Albani fonden og Sport Event Fyn.

Otterup: Stort set alt, hvad der har med fodbold at gøre på Fyn kan nu se frem til et brag af en fest når Fynsk Fodbold Award 2018 til oktober. Musikken er nemlig lagt i hænderne på Mr. Swing King alias Peter A.G. Nielsen og landets bedste Gasolin-show ved Peter og De Andre Kopier.

Peter AG behøver ikke den helt store introduktion - man kan bare glæde sig til "De vilde kaniner", "Den dejligste morgen" og hele det store bagkatalog fra Mr. Swing King.

Peter og De Andre Kopier har siden 1993 turneret landet rundt med Gasolin og Kim Larsens store hits, og de er i dag Danmarks ubestridt bedste Gasolin og Kim Larsen-kopiband.

De er også pa plakaten til Fynsk Fodbold Award 2018. Alle der har oplevet "kopierne" ved, at hvis man lukker øjnene, er det som at høre den folkekære Larsen, og hvis man abner dem igen, ser man et fyldt dansegulv.

- Jeg har selv oplevet Peter og De Andre Kopier til fester, så jeg kan garantere, at der bliver tryk på dansegulvet. Det er simpelthen for festligt at sidde stille til, og så kender man jo alle sangene - hver og én, forklarer DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pederseni en pressemeddelelse.