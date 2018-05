"Together with our allies". Sammen med vore allierede. Den sætning synes at være blevet Donald Trump´s mantra. Hans alibi for hvad som helst. Hans værn mod ubehagelige indenrigspolitiske kommentarer til ord og handlinger, der sætter verdensordenen og -freden under pres. Hans trumf-udspil overfor stater, regeringer og mennesker, der ikke er enige med ham. For hvem tør udfordre en mand, der tilsyneladende har hele den vestlige verden - inklusive EU og resten af Europa bag sig ? Det er jo, hvad han hævder i samme åndedrag som han fremturer med såkaldte "America first- udspil", der bærer vanviddets og hasardspillets karakteristika.

Men verdens mægtigste mand, USA´s præsident Donald Trump, lyver!

Denne påstand er ligeså uhyrlig som præsidentens påstand om, at han har sine allierede med sig. Forskellen på min udtalelse og præsidentens er - ud over, at Trump er verdens mest magtfulde mand og jeg ingenting i den sammenhæng - at min påstand kan dokumenteres. Og bliver det heldigvis nu.

Intet EU-land står bag Trumps destruktion af en international atomaftale med Iran. Tværtimod søger EU nu at skabe mulighed for at redde aftalen - også uden USA. Trumps beslutning er altså ikke truffet "together with our allied", men, tværtimod "against our allies" - altså imod vore allierede - i hvert fald de europæiske.

Europas pt. stærkeste stemme, Frankrigs Macron, har sagt det tydeligst. Desværre har det samlede EU først nu samlet sig til egentlige modreaktioner. Onsdag sagde formanden for Det Europæiske Råd om Trump: "Med venner som ham, hvad skal vi så med fjender?"

Tusk opfordrede EU-landene til at stå sammen: "USA med Trump i spidsen præges af lunefuld selvsikkerhed. Vi tvinges til at rykke tættere sammen end nogensinde tidligere. Og ih, hvor har han dog ret. Det var på høje tid, at Europas stemme blev løftet. Vi var lige ved at havne i en situation, hvor vi - som EU - blev taget til indtægt for det galemandsværk, der rammer verden fra USA´s side. Fordi, den, der tier samtykker.

Iran-sagen er tredje gang inden for en meget kort tidshorisont, at Trump (næsten) uden videre bryder vigtige internationale aftaler, som hans eget land selv har været med til at udforme og underskrive: Klimaaftalen, straftold (stål og aluminium) og nu, altså atomaftalen med Iran. I sin lunefulde selvsikkerhed (Donald Tusks ord) går Trump ikke af vejen for at true sine vigtigste allierede med både direkte og indirekte handelskrig.

Hvor længe kan vi bevare det, der mere og mere ligner en illusion - at USA er vores vigtigste allierede ? EU-landenes stats-og regeringschefer er (omsider) parate til at møde Trumps løgne og urimelige udfordringer. På topmødet i Bulgarien blev retorikken overfor USA strammet. Og, tro mig, der blev også gjort klar til at lade handling følge ord hvis ikke Trump besinder sig. Det bekræftede den danske statsminister mere eller mindre direkte i et tweet, som han sendte ud midt under statsledernes middag: "Vi står stadig sammen"! Om det holder er dog stadig usikkert. Landenes regeringer kommer nemlig hver især under stort pres fra hele det europæiske erhvervsliv, som trues voldsomt af Trumps ageren - både for så vidt angår særtold og atomaftale i Iran. Trump vil jo ikke blot ramme Iran. Han vil også indføre sanktioner mod alle, der handler med Iran. Altså: Sanktioner - straffe - til "our allied" .

EU har sine egne interne problemer - Brexit og Ungarn og Polens urene trav, for blot at nævne nogle. Derfor er EU sårbar. I "før-Trump-tiden" kunne vi vente støtte fra vores vigtigste allierede i bestræbelserne på at fastholde et stærkt Europa. Økonomisk såvel som forsvarsrelateret. Fordi USA dengang forstod og levede op til, at en alliance kun fungerer når alle parter er stærke og aktivt medvirkende til gode relationer. Hvem har interesse i, at Donald Trump får held til at svække det, han selv kalder "our allied"? Putin!