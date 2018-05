Når nogen skal bankes på plads bliver der lavt til loftet

Demokrati: Erik Boels indlæg i avisen Danmark 19. maj om kæft, trit og retning i Socialdemokratiet er tankevækkende, for når nogen skal bankes på plads, går det ud over den frie debat, og loftshøjden reduceres til meget lav. Men det sker ikke alene i Socialdemokratiet, men i alle partier mere eller mindre bastant.

Socialdemokratiet har i mine øjne svært ved at forny sig, fordi partiet hviler på det socialistiske grundsyn så stærkt, at man stadig holder på parolerne om en arbejderbevægelse, som ikke længere eksisterer i et moderne velfærdssamfund, hvor de borgerlige partier for længst har bevæget sig væk fra stærk ideologisk tænkning og derfor er styrende i den mere holdningsprægede politik.

De politiske ideologier og ismer er udviklet for så mange år siden, at de i dag er utidssvarende, simpelthen fordi samfundsudviklingen har ændret alt, så man f.eks. ikke længere taler om arbejdere og kapitalister som hinandens skarpe modsætninger, men nok snarere om hinandens forudsætninger.

Pudsigt nok nævner Erik Boel, at man måske i Socialdemokratiet burde have haft højere lofthøjde og beholdt Erhard Jacobsen, der var så fremsynet, at han talte imod politiske ideologier og ismer. Et synspunkt, Poul Schlüter senere fulgte op på og støttede, da han kaldte ideologierne og ismerne for noget "bras".

Erhard Jacobsen talte om politiske holdninger, som i mine øjne bedre kan tilpasses samfundsudviklingen end gamle ideologier og -ismer udtænkt, da samfundet så helt anderledes ud. Meget tyder på, at de røde socialistiske faners tid med kampråb om solidaritet er ved at uddø, og det er just Socialdemokratiets store problem. På den ene side vil man gerne fastholde den gamle bevægelse, men samtidig kan man godt se, at der skal anderledes holdninger til især på udlændingeområdet. I grundloven nævnes politiske partier ikke. Derimod ordet folkestyre.