- Vi skal også se på, om nogle kan realiseres før andre, for området er så stort, at det vil være en løbende udvikling af området. Så nogle af de første overvejelser vil handle om, hvordan kan vi tage hul på det, siger han.

- Vi har noget i vores baghave, vi skal have gjort noget ved. Det er en kæmpe ressource, vi gerne vil bruge, har Jens Troelsen, forskningsleder og professor på forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, forklaret.

Det kan blive Odenses svar på Central Park i New York. Men hvad skal et nyt og 50 hektar stort og offentligt bevægelseslandskab på markerne og i skovene omkring Syddansk Universitet bruges til?Det kan du få indflydelse på ved en særlig udgave af Café Stiften, der foregår på 14. etage af Campus Kollegiet ved SDU.Med udsigt over området fortæller SDU-professor Jens Troelsen og studerende om tankerne bag bevægelsesparken og de foreløbige planer, og derefter bliver det op til Café Stiftens gæster at supplere og videreudvikle idéerne.Det foregår mandag den 28. maj klokken 17-19, der er plads til 45 abonnenter, og det er muligt at tilmelde sig fra tirsdag den 22. maj på telefon 66 11 11 11 eller via www.stiftenfordele.dk

22 studerende fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet har brugt en håndfuld intense dage på at finde forslag, der kan være med til at forvandle de ambitiøse visioner om en 50 hektar stor bevægelsespark omkring universitetet til mere håndgribelige idéer.

Bevægelseslandskabet skal være både for de studerende og de ansatte i området, for patienter og pårørende på Nyt OUH, det skal trække såvel børnefamilier som seniorer til i fritidslivet, der skal være rum til eftertanke og til høj puls, og så skal det bidrage til et opgør med sundhedsproblematikker som inaktivitet, stress og ensomhed, fremhæver Jens Troelsen.

Tanken er, at en sommerfestival næste år skal teste nogle af idéerne af og trække folk til området.

- Vi skal skabe en bevidsthed om, hvad området kan. Vi skal skabe events og aktiviteter, så man som borger i Odense, som studerende og ansat bliver introduceret til området, og på den måde kan vi få endnu mere inspiration til, hvordan stedet skal faciliteres. I første omgang skal vi skabe genkendelighed og i næste omgang ejerskab, siger Jens Troelsen.

Men først skal der altså arbejdes videre med de studerendes idéer - og ikke mindst findes finansiering.

Foreløbig er der et budget på omkring en halv million kroner, men håbet er, at både private fonde og statslige, regionale og kommunale kroner skal betale for at veksle idéer til virkelighed.