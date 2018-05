Indsigt

Hvad er et forskningsprojekt?

- Forskning går ud på at tilvejebringe sand, begrundet viden med brug af videnskabelige metoder og analyser. Når vi bedriver forskning i Active Living på Syddansk Universitet er det ikke kun et spørgsmål om at skabe og opnå viden, men også udvikle viden, som kan omsættes til praksis. Viden skal altså være omsætteligt i en vis grad, før det for alvor kan vise sit værd.

Hvordan kan et bevægelseslandskab blive til forskning?

- Når vi ønsker at udvikle og skabe et bevægelsesland, er det et vilkår, at det skaber bevægelse for de brugere, som skal bruge det. Bevægelse skal her ikke blot forstås som fysisk bevægelse i form af leg, spil og idræt, men også bevægelse på et emotionelt og refleksivt niveau, hvor vi følelsesmæssigt bliver berørt eller opdager ting i landskabet, som vækker eftertanke. For at udvikle et sådant bevægelseslandskab er vi afhængige af at få så mange input som muligt.

Hvilke resultater håber du på, at I opnår?

- Vi håber, at vi får skabt et bevægelseslandskab i verdensklasse, som med stor eksemplarisk værdi kan vise byplanlæggere, parkforvaltere, politikere og andre, hvordan vi skal indrette vores byer for at fremme et aktivt liv for borgerne.