Janne Eilsø, educational consultant hos Kompan

Jeg synes, det er verdensklasse. Det er virkelig, virkelig godt på så få dage, som de har haft, at kunne stable så meget på benene. At de tænker ind i målgrupper - både de små, de syge. At de også har bundet zonerne så fint sammen. Jeg kan se et stort potentiale i forhold til forskning, men også som en destination, man har lyst til at køre til. Det her er et sted, du har lyst til at besøge og udforske.

Idéen til det udendørs studiemiljø er unikt og ikke set andre steder i verden. Hele området omkring OUH med rehabiliteringstanken er også rigtig spændende for at se, hvad effekten bliver. Jeg kan også godt lide, at de studerende i det område, der er sumpet og måske ikke så egnet til aktiviteter, vil hæve en gangbro op, så man alligevel kan bruge landskabet til at skabe fysisk aktivitet - med høj eller lav intensitet.

Selvfølgelig skal det hele være mere konkret, men det kan man ikke forvente på så kort tid. Så jeg vil ikke sige, jeg mangler noget nu, men jeg vil glæde mig til det næste step og grave dybere ned i, hvad der egentlig reelt kan lade sig gøre.