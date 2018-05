Det er dagen derpå og oprydningen er i fuld gang på stadion. Og Finn Høffner, der i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i SfB har været med til at arrangere udendørskoncerten, melder, at det var en god fest, der foregik i god ro og orden, selvom politiet kan melde om en enkelt voldsepisode.

- Nej, jeg talte med den ansvarlige vagtmand, som sagde, det på mange måder har været en god aften, siger han og fortæller at samaritterne primært har hjulpet lidt for fulde koncertgæster med at få noget væske og den slags.

Men derudover kan Finn Høffner, der er bestyrelsesmedlem FsB, som står for udendørskoncerten, melde, at arrangementet forløb som det skulle.

Et enkelt voldstilfælde blev det da også til, melder Fyns Politi, idet en ung mand ifølge ordensmagten blev udsat for vold i forbindelse med udendørskoncerten på stadion.

- Nu er der en masse udefra ungdomsholdene, som er herude for at hjælpe med at gøre rent og rydde op og klappe borde og stole og bænke sammen og græsplænen skal rives af for al affaldet og scenen bliver pillet ned. Så når vi når hen på eftermiddagen er det ved at være så man ikke kan se, der har været fest her, fortæller Finn Høffner.

Og til sidst skal banen lige have en overhaling.

- Banen får noget man kalder en vertikalskæring med en græsmaskine, så man får de småting, der måtte være tilbage i plænen, op, så man kan dyrke sport på den igen.

Og hvor mange gæster blev det så til?

- Det har været en god dag, skal vi ikke bare sige det? Det er jo altid rart med folk på plænen i godt humør, slutter Finn Høffner.