Nyborg: En række elever fra Nyborg Gymnasium har været med til at støbe fundamentet for en ny applikation til Newcastles of the World, der et globalt netværk for byer med det samme navn.

Tre elever var med til netværkets seneste konference i Japan, hvor der på tværs af lande blev udviklet idéer til at styrke turisme og ungdommen i byerne. Ud af dem blev valgt en vinder-applikation, som de enkelte lande efterfølgende kunne arbejde videre med.

Den opfordring valgte gymnasielærer Tia Bjørnholdt Christiansen at tage med hjem til gymnasiet.

- Vi arbejder meget med elevernes innovative kompetencer og kreativitet, og nu arbejder jeg med begge dele, så tænkte jeg, at det var oplagt at tage det op, fortæller hun.