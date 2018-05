Nyborg stræber efter at blive værtsby, når det verdensomspændende netværk for byer af samme navn skal holde konference om fire år. Sekretariatslederen fra England har netop været på besøg.

- Jeg føler, at jeg har fået en god indsigt i, hvad byen kan tilbyde, og har lært meget om den kulturelle historie. Det har været en positiv oplevelse, og jeg vil klart anbefale andre at besøge og samarbejde med Nyborg, fortalte Zelie Guerin, et par timer før hun skulle mod lufthavnen for at flyve hjem til Newcastle i England.

Newcastles of the World Newcastles of the World er et globalt netværk for byer af samme navn. Netværket skaber et samarbejde på tværs af landegrænser, hvor byerne kan trække på hinandens erfaringer, mødes og udvikle projekter sammen med fokus på blandt andet kultur, uddannelse, turisme og erhverv.Hvert andet år holder netværket konference. Til efteråret skal den finde sted i Japan, derefter i Schweiz og i år 2022 har Nyborg lagt billet ind på at blive vært.

Sekretariatslederen i netværket Zelie Guerin har netop været tre dage i Nyborg for at få et indtryk af byen blandt andet med henblik på at anbefale Nyborg som værtsby for netværkets konference i 2022.

Nyborg: Når det nye slot i Nyborg står klar i år 2022, skal det vises frem. Et af projekterne i støbeskeen er at få det verdensomspændende netværk Newcastles of the World på besøg.

- Formålet har været at styrke samarbejdet mellem verdens "Newcastles". Jo mere viden, jeg får om Nyborgs kulturelle arv, turisme og muligheder for unge, desto bedre kan jeg anbefale at samarbejde, forklarer hun.

Både turistchefen og sekretariatslederen er optimistiske for at få værtskabet til Danmark.

Værtskabet ville både være godt for Nyborg som by og som en del af netværket, lyder vurderingen fra turistchef Sanne Hoffensetz Andresen

Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune Peter Wagner Mollerup (V), der samtidig sidder med i forretningsudvalget i Newcastles of the World, glæder sig over muligheden.

- Det er vigtigt, at vi åbner os ud mod den store verden. Vi har ambitioner om at vise Nyborg frem på bedste vis, så alle får en god oplevelse og vil anbefale et besøg i Nyborg, siger han og ser en mulighed for at gribe anledningen til at inddrage hele byen med events, hvor både foreninger og butikker er med.

Det vil formentlig både tiltrække lokale, men også besøgende andre steder fra.

- Man skal ikke holde sig tilbage for at holde en god fest, når anledningen er til det. Hejse flaget og være lidt stolt over, at vi får lavet nogle gode ting i Nyborg, tilføjer han.

Håbet er, at Nyborg vil få et positivt svar, når den næste konference bliver afholdt til oktober i Japan. Hvis det skulle ske, kan Nyborg hente inspiration til selve afviklingen i Neuburg Tyskland, der også har været vært.

Ud fra deres erfaringer vurderer Peter Wagner Mollerup, at det vil skabe mere liv i byen, omtale samt ekstra omsætning for lokale butikker og hoteller. Værtskabet vil koste kommunekassen cirka en halv million kroner foruden en række sponsorater.