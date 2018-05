Brahetrolleborg: Midtvest Pigekor, som er på Fyn for at give koncerter i Odense og Vejstrup, lægger vejen forbi Brahetrolleborg for at medvirke ved gudstjenesten søndag 27. maj klokken 10.30.

- MidtVest Pigekor blev grundlagt i 1999 af korleder Dorte Bille. Koret er et af landets bedste pigekor og giver koncerter i både ind- og udland. Koret er tilknyttet Den Jyske Sangskole, der med base i Herning er et kraftcenter for kor og sang i det midtjyske, skriver sognepræst Ole Buhl Nielsen i en pressemeddelelse. /EXP