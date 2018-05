Nyborg: - Det må I meget undskylde. Som plaster på såret må I tage en ekstra gratis pølse eller to.

Affaldschef Søren Littrup var i godt humør, da han pinselørdag kunne vise det første hold nyborgensere rundt på den nye genbrugsstation på Lollandsvej. Det samme var de mange deltagere i rundvisningen. Også selv om en del af dem blev ledt ned af en vindeltrappe blot for at konstatere, at der manglede et par trin på den sidste niveauforskydning, så de måtte kravle ned i stedet.

Det kommer der dog styr på inden længe, forsikrede affaldschefen, som undervejs tog sig tid til at besvare en lang række spørgsmål. Så som om man må klunse, og om der bliver opsat kameraer, der automatisk registrerer folks nummerplader. I begge tilfælde var svaret nej.

Pladsen byder til gengæld på en lang række fordele for den almindelige bruger, forklarede han til avisens udsendte forud for rundvisningen. For det første er der god plads, hvor den gamle var mere indelukket og smal.

- Ofte måtte man holde i kø for at komme af med eksempelvis sit haveaffald. På den nye er der en stor plads til haveaffald alene, hvor vi kan rumme stort set alle, der kører ind, på én gang. Den er næsten lige så stor som hele den gamle plads i sig selv. På Langelandsvej var der også flere steder, hvor man skulle skovle affald op i containere. I dag skal det ud over trailerkanten, fordi containerne er sænkede i mange af fraktionerne. Desuden er der to containere til det samme, hvor der tidligere ofte kun var én. Det gør, at man hurtigere kan komme af med sine ting, sagde han.