Fredericia: To kvinder måtte overnatte i detentionen på Vejle Politigård, efter de kl. 4 søndag morgen lavede ballade ud for Generalen i Prinsessegade.

De to kvinder har samme efternavn, men hvorvidt de er søstre er vagtchef Jesper Brian Jensen ikke klar over.

Politiet blev tilkaldt, da den ældste kvinde på 42 år ved 4-tiden forsøgte at komme i infight med alt og alle på gaden. Da politiet kom til for at få hende til ro, valgte en 32-årig kvinde at lægge sig imellem.

- Jeg ved ikke om, det var en søster, men hun blandede sig i hvert fald og kaldte blandt andet kollegerne "fucking svanse". Hun får en bøde for fornærmelig tale, og begge kvinder blev taget med til detentionen i Vejle, hvor de fik lov til at sove den ud. De blev løsladt søndag morgen, oplyser vagtchefen.

De er begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.