Faaborg: Beredskabet i Faaborg måtte lørdag midt på eftermiddagen trække i arbejdstøjet og finde vandslangen frem.

Det var dog ikke for at slukke ild, men for at gøre rent efter en traktor, der spildte hydraulikolie på Assensvej i Faaborg.

- Det var værst i rundkørslen til Horne og i rundkørslen ved Jem & Fix, for her har den bremset op, siger indsatsleder Claus Nørsøller.

Der måtte absorberende grus og en spuling af vejbanen til for at få bugt med den fedtede olie.