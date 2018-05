Lørdag blev den nye supercykelsti mellem Middelfart og Fredericia officielt indviet ved snorklipninger i begge byer. Cykelstien er lavet for at skabe mere tryghed for de mange cyklister, der cykler på strækningen.

Middelfart: Det seneste år har arbejdet med den nye supercykelsti stået på, og lørdag blev hele strækningen indviet ved begivenheder både i Middelfart og i Fredericia. Det var formanden for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune, Regitze Tilma (V), der klippede den røde snor på den fynske side af bæltet og dermed kunne erklære hele strækningen for cykelklar. Det skete på parkeringspladsen på Brovejen ved det gamle Karolinelunden. Efterfølgende blev den store cykelsti fejret med både kage, leg og cykelture på den nye asfalt.

"En supercykelsti er en højt prioriteret cykelrute målrettet pendlere over længere afstande. Supercykelstier skal gøre det mere attraktivt at bruge cyklen, især på længere ture, og derved øge andelen af cyklister i den daglige transport ved at tilbyde et højt serviceniveau med gode forbindelser mellem større bolig- og arbejdsplads- eller uddannelsesområder."Supercykelstien i Middelfart er en del af en samlet supercykelsti mellem de to banegårde i Middelfart og Fredericia. Arbejdet på den jyske side er også i fuld gang og løber op i godt 15 millioner, hvoraf Vejdirektoratet betaler cirka de 6 millioner kroner. Arbejdet i Fredericia har været i fuld gang siden 30. maj og er endnu ikke tilendebragt. Der kører cirka 11.000 biler og 260 cyklister i døgnet på Brovejen.



Kilde: Vejdirektoratets Håndbog for Supercykelstier.

Hele strækningen er knap 10 kilometer lang og strækker sig fra Middelfart Station over den Gl. Lillebæltsbro, hvorefter den deler sig ved Holstensvej og ender på banegården i Fredericia og på Norgesvej ved bymidten.

Den fynske halvdel af supercykelstien har stået færdig siden 1. november 2017, mens arbejdet i Jylland har trukket ud, fordi underlaget på den eksisterende cykelsti var så slidt, at der var stor risiko for, at revner hurtigt ville opstå i et nyt slidlag. Desuden forsinkede den store mængde sensommerregn i 2017 også arbejdet. Samtidig er projektet blevet 1,65 millioner kroner dyrere.